Компания Apple бесплатно заменит батареи в 15-дюймовых MacBook

Apple решила отозвать ограниченное количество MacBook Pro. Фото с открытых источников.

Компания Apple решила отозвать ограниченное количество 15-дюймовых MacBook Pro с дисплеем Retina. Их продавали с сентября 2015-го по февраль 2017 года. Компания бесплатно заменит батарею в гаджетах.

В Apple сообщили, что обнаружили перегрев батареи, который может спровоцировать пожарную опасность.

Проверить, ноутбук участвует в программе можно на официальном сайте компании, по серийному номеру устройства в специальной форме.

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Компанія Apple анонсувала новий персональний комп'ютер Mac Pro. Представлення відбулося в рамках конференції WWDC-2019.