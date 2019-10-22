Xiaomi выпустит новые смартфоны с 5G

Xiaomi выпустит десяток 5G-смартфонов до конца 2019 года Фото: Android Authority

5G-смартфоны будут доступны в трех категориях: бюджетные, средней стоимости и люкс класса.

Сейчас компания имеет два смартфона с поддержкой сетей пятого поколения. Модели Mi Mix 3 5G и Mi 9 Pro 5G являются топовыми, сообщает Reuters.

"Эксперты в техноиндустрии опасаются, что в следующем году люди уже не будут покупать смартфоны с поддержкой 4G, поэтому этот шаг является вынужденным", - говорит гендиректор компании Лей Джюно.

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Вероятнее всего, что следующим станет Redmi K30. Телефон среднего уровня будет наиболее доступной моделью 2019 с поддержкой сетей 5G.

До конца текущего года в Xiaomi планируют выпустить более 10 новых 5G-смартфонов.