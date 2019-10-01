WhatsApp не будет: кто и когда останется без мессенджера

WhatsApp перестанет работать на старых операционных системах. Фото: iz.ru

Мессенджер WhatsApp с 1 февраля 2020 не будет на устройствах с устаревшими операционными системами, в частности Android 2.3.7 и iOS 8.

Кроме того, с 31 декабря 2019 поддержки мессенджера лишится ОС Windows Phone, пишет techno.nv.ua.

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Разработчики порекомендовали использовать устройства с ОС Android 4.0.3, iOS 9 и их более поздние версии. Подойдут некоторые телефоны на KaiOS 2.5.1, включая JioPhone и JioPhone 2.

Все существующие версии для устаревших ОС Android и iOS отключат от серверов. Основной причиной такого решения стала плохая защищенность старых платформ. В связи с этим разработчики не могут обеспечить высокий уровень безопасности личных данных. Кроме этого, мессенджер переходит на новые API, а старые платформы такой поддержки не имеют