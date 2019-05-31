Впервые YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков

YouTube-канал индийской компании T-Series набрал 100 млн подписчиков Фото:snce.ru

На YouTube-канал индийской компании T-Series впервые в истории подписалось более 100 млн человек.

В течение долгого периода компания боролась со шведским блоггером PewDiePie за количеством подписчиков. Их спор началась в августе 2018-го. Фанаты PewDiePie покупали рекламу на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, чтобы популяризировать своего кумира и призвали подписываться на него.

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Кроме этого, шведский блогер записал рэп-песню, в которой выразил пренебрежение к компании. Сейчас в PewDiePie 96 млн подписчиков.

В свою очередь, T-Series поблагодарила своих подписчикам и заявила, что является гордостью Индии.

В США популярного YouTube-блогера и певца Остина Джонса приговорили к 10 годам тюрьмы. Он просил несовершеннолетних девушек присылать ему откровенные ролики с собой в качестве доказательства привязанности.