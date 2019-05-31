Впервые YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков

 
Ексклюзивы
1/5
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами "Roshen" и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 2053
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2331
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1989
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3 Просмотров: 1971
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2781
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1296
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 540
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7137
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7704
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Фото
Все фото
13
12
7
5
10
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
470 км на одной зарядке и &quot;сотня&quot; за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
470 км на одной зарядке и "сотня" за 4,8 секунды - представили новые электрические Jaguar
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
100 километров запаса хода и мощный двигатель на 250 ватт - презентовали современные электровелосипеды
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Бэтмобиль и ГАЗ-Mercedes: в Киеве стартовал слет статусных авто
Видео
Все видео
Впервые YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков
Впервые YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков
Показали первое в мире летающее такси
Показали первое в мире летающее такси
Xiaomi показал новый телефон с выдвижной камерой
Xiaomi показал новый телефон с выдвижной камерой
Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"
Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"
Неземная скорость: показали тест 5G интернета
Неземная скорость: показали тест 5G интернета
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 144
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 477
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2781
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 27397
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2259
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 396
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 11:26

Впервые YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков

  Комментировать
Впервые YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков
YouTube-канал индийской компании T-Series набрал 100 млн подписчиков Фото:snce.ru

На YouTube-канал индийской компании T-Series впервые в истории подписалось более 100 млн человек.

В течение долгого периода компания боролась со шведским блоггером PewDiePie за количеством подписчиков. Их спор началась в августе 2018-го. Фанаты PewDiePie покупали рекламу на Таймс-Сквер в Нью-Йорке, чтобы популяризировать своего кумира и призвали подписываться на него.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали дизайн смартфона Samsung Galaxy Note 10

Кроме этого, шведский блогер записал рэп-песню, в которой выразил пренебрежение к компании. Сейчас в PewDiePie 96 млн подписчиков.

В свою очередь, T-Series поблагодарила своих подписчикам и заявила, что является гордостью Индии.

В США популярного YouTube-блогера и певца Остина Джонса приговорили к 10 годам тюрьмы. Он просил несовершеннолетних девушек присылать ему откровенные ролики с собой в качестве доказательства привязанности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Показали первое в мире летающее такси
Показали первое в мире летающее такси Просмотров: 504
Украина продолжит создавать мощные ракеты
Украина продолжит создавать мощные ракеты Просмотров: 918
Сейчас вы читаете новость «Впервые YouTube-канал набрал 100 млн подписчиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Умер выдающийся украинский хоккеист всех времен

Президент взялся за развитие языка

Запустили необыкновенный поезд

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 43992
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 27406
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 19953
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10431
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 10328
Технологии
Камера 48 Мп и поддержка 5G: Motorola представила новый смартфон
Камера 48 Мп и поддержка 5G: Motorola представила новый смартфон Просмотров: 252
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
13
 Просмотров: 837
Показали дизайн смартфона Samsung Galaxy Note 10
Показали дизайн смартфона Samsung Galaxy Note 10 Просмотров: 279
Показали первое в мире летающее такси
Показали первое в мире летающее такси
 Просмотров: 504
NASA предлагает запустить бизнес в космосе
NASA предлагает запустить бизнес в космосе Просмотров: 243
Больше всего комментируют
5
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
4
Зеленский хайпанул на шаурме
3
Рада не отправила Гройсмана в отставку
3
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
3
Порошенко похвастался билетом партии и зовет туда молодежь
Голосов: 1098
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua