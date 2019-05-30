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четверг, 30 мая 2019 15:25

Показали первое в мире летающее такси

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Американская компания Alaka'i Technologies представила первое в мире летающее такси Skai.

Отмечается, что подниматься в воздух такси будет с помощью водорода, - сообщает Engadget.

 

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По расчетам разработчиков, Skai сможет находиться в воздухе до 4 часов и преодолевать на одном баке водорода до 650 км. Заправка будет занимать не более 10 минут. Летающее такси сможет перевозить до 5 пассажиров или груз массой до 450 кг.

Дизайн проекта оформляли специалисты BMW Designworks.

Первые версии Skai будут пилотированными, будущие версии воздушного судна будут работать на автопилоте.

Немецкий водитель, нарушивший правила дорожного движения, не оплатит штраф за превышение скорости. Во время фотофиксации водителя закрыл голубь, пролетавший перед автомобилем. Так птица спасла нарушителя от камер наблюдения.

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