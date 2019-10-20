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воскресенье, 20 октября 2019 20:40

Впервые испытали самый длинный в Украине трамвай
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Испытали самый длинный в Украине трамвай
Фото: Facebook
Испытали самый длинный в Украине трамвай
Испытали самый длинный в Украине трамвай
Испытали самый длинный в Украине трамвай

В Одессе впервые испытали самый длинный в Украине трехсекционный трамвай Odissey MAX.

Фото с испытаний опубликовал директор КП Одесгорэлектротранс Дмитрий Жеман в Facebook.

Длина трамвая составляет почти 31 м, пишет "Громадське".

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Он состоит из трех секций на базе кузова TatraT3 и способен перевозить до 280 пассажиров одновременно при 62 посадочных местах. Трамвай стоил 18 млн грн.

Второй день в столице XVI международная выставка "Оружие и безопасность-2019". Монстры отечественной и зарубежной оборонки показали широкой публике свои лучшие разработки.

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