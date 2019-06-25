В Украине стартуют продажи Mi Band 4: почем можно приобрести

Фитнес браслет имеет на 40% больший экран, чем предыдущая версия. Фото: itechua.com

За первые восемь дней продажи фитнес-браслета Mi Band 4 от компании Xiaomi уже купили более 1 млн трекеров.

Международные продажи начнутся 26 июня. Стоимость - 35 евро ($ 39.88. - Gazeta.ua) В Украине браслет можно предварительно за 1299 грн, сообщает ITC.

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В Mi Band 4 является AMOLED-дисплей, который на 40% больше, чем в предыдущей версии. Сверху покрыт стеклом с закругленными гранями.

Дизайн тем и циферблатов можно выбрать индивидуально - доступные 6 тем и 77 циферблатов. Ремешки от предыдущего поколения подойдут к новому браслета.

Как и в предыдущих версиях, в нем можно плавать, анализ активности измеряет шестиосьовий акселерометр. Заявленное время автономной работы - 15-20 дней.

Корпорация Huawei готовит к выходу новый браслет для фитнеса TalkBand B5. Хотя официальной презентации пока не произошло, и в сети уже появились фото нового гаджета от Huawei. По размерам трекер больше, чем Xiaomi Mi Band 3, при этом он имеет больше возможностей.