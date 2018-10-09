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вторник, 09 октября 2018 23:20

В Украине разработали бесшумный миномет

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На Международной выставке "Оружие и безопасность 2018" компания "Рубин-2017" представила собственную разработку - 82-мм бесшумный миномет "Шепот".

Миномет предназначен для поражения противника на открытой местности. Огонь может вестись как с закрытых, так и открытых позиций, пишет Український мілітарний портал.

Отличительной особенностью этого миномета является отсутствие стандартных признаков выстрела - не создается пламени и дым.

Автор: УМП
  Бесшумный миномет "Шепот"
Бесшумный миномет "Шепот"

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Выстрел не громче стрельбы из автомата Калашникова с использованием прибора для бесшумной стрельбы. Это разрешается за счет особой конструкции мины.

Автор: УМП
  Специальные мины к 82-мм миномету "Шепот"
Специальные мины к 82-мм миномету "Шепот"

На международной выставке "Оружие и безопасность" Украина представила бронетранспортер БТР-70, который модернизировало предприятие "Житомирский бронетанковый завод". также показали новую РСЗО "Берест".

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