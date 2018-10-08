"Россияне, вы это видите?" - в Украине стартовали совместные авиаучения стран НАТО

На военном аэродроме бригады тактической авиации имени Петра Франко стартовали международные военные учения "Чистое небо-2018".

В тренировках примут участие военные 9 государств - Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши, Румынии и США. Больше всего представителей из Украины и США. Об этом говорится на странице Бригады тактической авиации.

Фото: facebook

Руководит процессом от украинской стороны заместитель командующего Воздушных сил по авиации генерал-майор Андрей Ярецкий. От американской стороны - заместитель руководителя учений, командующий Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Калифорния генерал-майор Клей Гаррисон.

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"На протяжении почти 2 недель участники "Чистого неба-2018" будут повышать уровень натренированности летных экипажей и наземных служб во время проведения совместных воздушных операций по обеспечению защиты воздушного пространства, эффективному совместному управлению и контролю, поиску и спасению личного состава, аэромедицинской эвакуации и обеспечению киберзащиты . В течение учений планируется осуществить около 330 самолето-вылетов и около 11 десантирований личного состава и груза парашютным способом", - говорится в сообщении.

Многонациональные учения "Чистое небо-2018" состоится в Украине в течение 8-19 октября на Хмельнитчине и Виннитчине. В рамках проведения учений в Украину прибудут самолеты из стран НАТО.