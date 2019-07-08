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понедельник, 08 июля 2019 10:55

В Telegram появилось обновление

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Автор: Telegram
  Telegram добавил анимированные стикеры
Telegram добавил анимированные стикеры

Мессенджер Telegram добавил анимированные стикеры в основные версии своих приложений.

В компании уверяют, что каждый анимированный стикер весит меньше среднестатистической фотографии. Кроме того, он потребляет меньше заряда батареи.

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"Мы запустили стикеры еще в январе 2015-го. Сегодня мы представляем новый формат анимированных наклеек. Мы спрашивали себя: могут анимированные стикеры быть качественными за статические и при этом потреблять меньше трафика? Ответ - да!" - сообщают в компании.

Анимированные, как и обычные, стикеры могут создавать все пользователи. Чтобы помочь будущим авторам, компания опубликовала инструкцию по техническим требованиям к стикеров.

Сейчас пользователям доступны 9 наборов различных стикеров.

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