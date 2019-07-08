В Telegram появилось обновление

Автор: Telegram Telegram добавил анимированные стикеры

Мессенджер Telegram добавил анимированные стикеры в основные версии своих приложений.

В компании уверяют, что каждый анимированный стикер весит меньше среднестатистической фотографии. Кроме того, он потребляет меньше заряда батареи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инженер создал двери с поддержкой искусственного интеллекта

"Мы запустили стикеры еще в январе 2015-го. Сегодня мы представляем новый формат анимированных наклеек. Мы спрашивали себя: могут анимированные стикеры быть качественными за статические и при этом потреблять меньше трафика? Ответ - да!" - сообщают в компании.

Анимированные, как и обычные, стикеры могут создавать все пользователи. Чтобы помочь будущим авторам, компания опубликовала инструкцию по техническим требованиям к стикеров.

Сейчас пользователям доступны 9 наборов различных стикеров.