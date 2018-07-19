В Лондоне продают летающие костюмы

В Великобритании продают летающие костюмы.

Новинку с пятью миниатюрными реактивными двигателями продают в Лондоне, сообщает "ТСН".

Максимальная скорость полета в нем - 51 км/ч. Он продлится до десяти минут.

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Стоит такой костюм - $ 450 тыс долл. Изготавливают по заказу.

Ричард Браунинг, основатель и главный испытатель технологического стартапа Gravity, установил новый мировой рекорд скорости на летательном костюме, сам разработал. Это событие произошло в городе Рединг на озере в парке Лагуна. Мужчина смог разогнаться до скорости в 51,53 км/ч во время третьей попытки. После чего упал в воду.