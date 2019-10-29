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вторник, 29 октября 2019 08:31

В Китае представили смартфон-гармошку, который изгибается в разные стороны

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В Китае представили смартфон-гармошку, который изгибается в разные стороны
TCL предложила одну из самых необычных конструкций на сегодняшний день. Фото: скрин из видео

Китайская компания TCL представила прототип смартфона с гибким экраном. Он складывается либо дважды, либо, как гармошка.

Пока компания не намерена выпускать серийную версию устройства, об этом сообщает CNET.

Целью компании TCL была демонстрация концепции, а также базовых технологий, таких как петли и гибкий экран. Журналисты, получившие доступ к устройству, отмечают, что в разложенном виде он выглядит как 10-дюймовый планшет.

Компания Samsung продемонстрировала свою новую однокристальную платформу Samsung Exynos 990 для флагманов Galaxy S11 и Galaxy Note 11.

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