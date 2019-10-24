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четверг, 24 октября 2019 19:49

Самсунг обновил флагманы производительной платформой

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Самсунг обновил флагманы производительной платформой
Самсунг представил новый процессор. Фото: techno.nv.ua

Компания Samsung продемонстрировала свою новую однокристальную платформу Samsung Exynos 990 для флагманов Galaxy S11 и Galaxy Note 11.
Конкурентами платформы назвали Kirin 990 и Snapdragon 865, сообщили в информационном ресурсе "Новое время".

Среди преимуществ процессора Exynos 990 является графический процессор Arm Mali-G77, который, благодаря новейшим технологиям, повысит производительность графики на 20%.

Также Exynos 990 имеет двухядерный процессор нейронной обработки и улучшенный процессор цифровых сигналов. Это все позволяет смартфону выполнять больше, чем десять триллионов операций в секунду.

Кроме этого, благодаря новому процессору, смартфоны будут поддерживать все сети - от 5G до 6 ГГц.

Процессор также получил производительный драйвер дисплея с частотой обновления 1200 Гц. Это уменьшит разрыв экрана и обеспечит плавную анимацию.

Процессор Exynos 990 и его модем Exynos Modem 5123 попадут в массовое производство до конца 2019 года.

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Более двух десятков суперкаров показали сегодня в Киеве. Машины привезли на территорию сервиса Nanoprotec на столичной Кольцевой дороге. Там проходила презентация мобильной выездной локации Party Place Project.

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