 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 30393
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 828
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1674
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2673
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2187
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2655
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3087
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1548
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4770
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
25
10
8
16
11
Настоящий &quot;Бэтмобиль&quot;, Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины
Настоящий "Бэтмобиль", Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины
Рев мотора и сожженные шины: на OldCarLand работало дрифт-такси
Рев мотора и сожженные шины: на OldCarLand работало дрифт-такси
Презентовали новый седан BMW
Презентовали новый седан BMW
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
Маневры автомобилей и взрывы: на OldCarLand показали боевые действия 1940-х
Стартовал 11-й Old Car Land
Стартовал 11-й Old Car Land
Видео
Все видео
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Мощные и быстрые: на OldCarLand показали впечатляющую экспозицию "американцев"
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Porsche показала процесс создания люксового электрокара
Украинский завод выпустил доступное авто
Украинский завод выпустил доступное авто
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
Спортивное купе от Ford и электрический кроссовер от JAC - состоялся New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
ТОП - 5 новых кроссоверов на New Cars Fest
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4311
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7155
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1674
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 378
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
воскресенье, 20 октября 2019 00:09

Настоящий "Бэтмобиль", Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины
25

  Комментировать

Суперкары на презентации выездной локации Party Place Project
Фото: Владимир Мукан
Суперкары на презентации выездной локации Party Place Project
Суперкары на презентации выездной локации Party Place Project
Суперкары на презентации выездной локации Party Place Project
Суперкары на презентации выездной локации Party Place Project

Более двух десятков суперкаров показали сегодня в Киеве. Машины привезли на территорию сервиса Nanoprotec на столичной Кольцевой дороге. Там проходила презентация мобильной выездной локации Party Place Project.

При входе на мероприятие поставили "Бэтмобиль". Такой можно было увидеть в фильме "Бэтмен" 1989 года. Это один из трех экземпляров, который снимали в киноленте. Его приобрели в киностудии Warner Bros. Pictures и реставрировали. Машина построена на базе Chevrolet Caprice и оснащена 5-литровым двигателем BMW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гигантские крылья и много хрома: на OldCarLand показали 3 невероятных Cadillac

Возле сцены разместили большой модернизированный американский прицеп Airstream. Он изготовлен из полированного алюминия, имеет закругленный дизайн корпуса. Из него на мероприятии угощают напитками.

На локации суперкаров выставили более десятка американских мощных серийных моделей. Среди них Ford Mustang, Chevrolet Camaro разных поколений. Их в США причисляют к "пони карам" - компактным двухдверным машинам со спортивным дизайном. Большинство из них имеют двигатели мощностью более 330 л.с. Показали и довольно редкого "американца" для Украины Dodge Viper с 8-литровым силовым агрегатом. Для разгона до 100 км / ч автомобилю достаточно около 4 секунд, в зависимости от модификации.

Из британских марок были Rolls-Royce и Bentley. Их привезли из компании Еxotic Сars, что дает на прокат суперкары. Кроме этого, можно было увидеть самые мощные спортивные машины Audi, BMW, Porsche, Mazda.

Ярким дизайном немало внимания привлекал немецкий гибрид BMW i8. Его силовая установка развивает мощность до 362 "лошадей", максимальная скорость машины - 250 км / ч. Ему достаточно 4,8 секунды для ускорения до "сотни".

Две недели назад коллекцию современных суперкаров компании еxotic Сars показали в рамках крупнейшего технического фестиваля OldCarLand. Он происходил 4-6 октября в Государственном музее авиации по ул. Медовая, 1. В ходе мероприятия более 800 машин выставили среди 88 самолетов и вертолетов.

Автор: Владимир Мукан
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Настоящий "Бэтмобиль", Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 1 Просмотров: 196790
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 45442
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16
 1 Просмотров: 30393
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
3
 Просмотров: 28071
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые &quot;горячие&quot; фото
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото
8
 Просмотров: 23067
Авто
На главных трассах страны сделают обязательный аудит
На главных трассах страны сделают обязательный аудит Просмотров: 819
Эксперт назвал основные причины ДТП на дорогах
Эксперт назвал основные причины ДТП на дорогах
 Просмотров: 792
Электрокары соревновались в скорости
Электрокары соревновались в скорости Просмотров: 576
KIA и Hyundai доступны для украинцев: как выгодно приобрести авто из Кореи
KIA и Hyundai доступны для украинцев: как выгодно приобрести авто из Кореи Просмотров: 2601
Корейский аукцион авто
Корейский аукцион авто Просмотров: 252
Больше всего комментируют
17
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
4
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
4
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ
2
Чуда не произошло – Повалий отменила концерт в Киеве
2
Гладковскому объявили о подозрении
Голосов: 13472
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua