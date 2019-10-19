Настоящий "Бэтмобиль", Dodge Viper и Ford Mustang - показали лучшие суперкары Украины

Фото: Владимир Мукан

Более двух десятков суперкаров показали сегодня в Киеве. Машины привезли на территорию сервиса Nanoprotec на столичной Кольцевой дороге. Там проходила презентация мобильной выездной локации Party Place Project.

При входе на мероприятие поставили "Бэтмобиль". Такой можно было увидеть в фильме "Бэтмен" 1989 года. Это один из трех экземпляров, который снимали в киноленте. Его приобрели в киностудии Warner Bros. Pictures и реставрировали. Машина построена на базе Chevrolet Caprice и оснащена 5-литровым двигателем BMW.

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Возле сцены разместили большой модернизированный американский прицеп Airstream. Он изготовлен из полированного алюминия, имеет закругленный дизайн корпуса. Из него на мероприятии угощают напитками.

На локации суперкаров выставили более десятка американских мощных серийных моделей. Среди них Ford Mustang, Chevrolet Camaro разных поколений. Их в США причисляют к "пони карам" - компактным двухдверным машинам со спортивным дизайном. Большинство из них имеют двигатели мощностью более 330 л.с. Показали и довольно редкого "американца" для Украины Dodge Viper с 8-литровым силовым агрегатом. Для разгона до 100 км / ч автомобилю достаточно около 4 секунд, в зависимости от модификации.

Из британских марок были Rolls-Royce и Bentley. Их привезли из компании Еxotic Сars, что дает на прокат суперкары. Кроме этого, можно было увидеть самые мощные спортивные машины Audi, BMW, Porsche, Mazda.

Ярким дизайном немало внимания привлекал немецкий гибрид BMW i8. Его силовая установка развивает мощность до 362 "лошадей", максимальная скорость машины - 250 км / ч. Ему достаточно 4,8 секунды для ускорения до "сотни".

Две недели назад коллекцию современных суперкаров компании еxotic Сars показали в рамках крупнейшего технического фестиваля OldCarLand. Он происходил 4-6 октября в Государственном музее авиации по ул. Медовая, 1. В ходе мероприятия более 800 машин выставили среди 88 самолетов и вертолетов.