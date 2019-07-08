В цирке животных заменили на виртуальных

Немецкий Цирк Ронкалли отказался от номеров с животными. Фото: youtube.com

Немецкий Цирк Ронкалли отказался от номеров с животными.

Слоны, лошади и даже рыбы появляются на арене цирка, но в виде голограмм.

Система, позволяющая зрителям с любого места видеть визуализацию животных, стоит более полумиллиона евро, но расходы того стоят.

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За год на спектакли Цирка Ронкалли было продано более 600 тысяч билетов по цене от 29 до 70 евро. Защитники прав животных довольны, зрители - тоже.

В отличие от многих европейских стран, в Германии выступления с животными еще не запрещены. Об этом сообщили на ukrinform.ua.

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