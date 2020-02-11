Украинец создал первый пассажирский самолет в мире

Автор: fandavion.free.fr Люди могли ходить на крыльях самолета во время полета

12 февраля 1914 года сконструирован украинцем Игорем Сикорским самолет "Илья Муромец" впервые совершил полет с 16 пассажирами на борту.

Пилотировал самолетом сам Сикорский. В этот день он установил два новых мировых рекорда - по числу пассажиров и на грузоподъемность, которая достигла 1,3 тыс. кг.

Самолет пролетел над российским Санкт-Петербургом и его пригородами. Его высота составляла 400 м. Во время полета на крыльях воздушного судна могли передвигаться люди и это не нарушало равновесия.

Первыми пассажирами стали десять военных летчиков, пилоты и служащие Русско-Балтийского завода. После демонстрационного полета самолет совершил полет по маршруту Санкт-Петербург-Киев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рисовал и писал стихи. Неизвестные факты об авиаконструкторе Антонове

На борту "Ильи Муромца" 1913 года выпуска был ресторан, ванная комната, туалет и отдельные спальни. Кроме этого, самолет оснастили электрогенератором и системой отопления.

"На корабле были сделаны два внешних балкона, на которые можно было выходить во время полета. Один из них был расположен на корпусе над тем местом, где был коридор и туалет. На этот балкон можно было подниматься по лестнице из коридора. Многие участники полета поднимались на верхней мостик, так как там было хорошо, красиво и интересно", - писал о своем самолете в книге "Воздушный путь" Игорь Сикорский.

Самолет "Илья Муромец" выпускали серийно во многих модификациях до 1919 года. По разным данным, всего построено от 79-ти до 83-х единиц.