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среда, 12 февраля 2020 09:00

Украинец создал первый пассажирский самолет в мире

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Автор: fandavion.free.fr
  Люди могли ходить на крыльях самолета во время полета
Люди могли ходить на крыльях самолета во время полета

12 февраля 1914 года сконструирован украинцем Игорем Сикорским самолет "Илья Муромец" впервые совершил полет с 16 пассажирами на борту.

Пилотировал самолетом сам Сикорский. В этот день он установил два новых мировых рекорда - по числу пассажиров и на грузоподъемность, которая достигла 1,3 тыс. кг.

Самолет пролетел над российским Санкт-Петербургом и его пригородами. Его высота составляла 400 м. Во время полета на крыльях воздушного судна могли передвигаться люди и это не нарушало равновесия.

Первыми пассажирами стали десять военных летчиков, пилоты и служащие Русско-Балтийского завода. После демонстрационного полета самолет совершил полет по маршруту Санкт-Петербург-Киев.

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На борту "Ильи Муромца" 1913 года выпуска был ресторан, ванная комната, туалет и отдельные спальни. Кроме этого, самолет оснастили электрогенератором и системой отопления.

"На корабле были сделаны два внешних балкона, на которые можно было выходить во время полета. Один из них был расположен на корпусе над тем местом, где был коридор и туалет. На этот балкон можно было подниматься по лестнице из коридора. Многие участники полета поднимались на верхней мостик, так как там было хорошо, красиво и интересно", - писал о своем самолете в книге "Воздушный путь" Игорь Сикорский.

Самолет "Илья Муромец" выпускали серийно во многих модификациях до 1919 года. По разным данным, всего построено от 79-ти до 83-х единиц.

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Дата
12
февраля

Украинец создал первый пассажирский самолет в мире

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