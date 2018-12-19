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воскресенье, 23 декабря 2018 06:05

Убийца истребителей: в небо взлетел бомбардировщик Игоря Сикорского
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Фото: MilitaryArms.ru
Пассажиры во время полета могли стоять на крыльях

23 декабря 1913-го года состоялся первый полет самолета Игоря Сикорского "Илья Муромец". Он стал первым в истории серийным многомоторным бомбардировщиком.

Пилотом был сам конструктор Игорь Сикорский. В тот день, во время демонстрации своего самолета, летал над Петербургом. На улицах города собрались тысячи людей, чтобы воочию увидеть этот чрезвычайно большой самолет.

Прототипом для разработки модели стал "Русский витязь". Впрочем новинка имела сплошной фюзеляж и втрое большую площадь крыльев. Имел три двигателя по 100 л.с. Развивал скорость до 137 км / ч. По бокам фюзеляжа имелись выходы на нижнее крыло, чтобы можно было подойти к моторам во время полета.

Автор: Уголок неба
  Пассажиры во время полета могли стоять на крыльях
Пассажиры во время полета могли стоять на крыльях

Самолет вмещал 10 пассажиров. Грузоподъемность составляла 1,3 тыс. кг. В салоне было электрическое освещение и отопление. Для пассажиров был доступен туалет, ванная комната и даже два балкона. На них можно было выходить во время полета.

Самолет построили на Русско-Балтийском вагонном заводе в Риге. За 5 лет выпустили всего 80 летательных аппаратов. В планы вмешалась Первая мировая война.

Автор: aquatek-filips.livejournal
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«Илья Муромец» — это общее название нескольких модификаций многомоторных самолетов

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В 1914-м самолет приняли на вооружение армии Российской империи. Аппарат выполнял роль разведывательного и бомбардировочного транспортного средства. Экипаж состоял из 4 человек.

"Илья Муромец" стал первым бомбардировщиком серийного производства. Мог поднять на борту 800 кг бомб.

12 февраля 1914 состоялся первый полет самолета "Илья Муромец" конструкции киевлянина Игоря Сикорского с 16 пассажирами на борту. "Илья Муромец" в тот день поставил два новых мировых рекорда - на число пассажиров и на грузоподъемность - около 1300 кг.

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Дата
23
декабря

Убийца истребителей: в небо взлетел бомбардировщик Игоря Сикорского

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