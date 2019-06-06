Uber будет перевозить пассажиров на вертолетах

В Нью-Йорке Uber запускает вертолетный маршрут. Фото: Uber

Сервис вертолетных пассажирских перевозок компания Uber Copter компания Uber запустит 9 июля.

Сначала сервис будет доступен клиентам со статусами Platinum и Diamond в программе лояльности, сообщил глава подразделения Uber Elevate Эрик Эллисон, передает The New York Times.

Впоследствии Uber планирует расширить сервис на большее количество клиентов и на большее количество городов.

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Вертолеты с понедельника по пятницу будут курсировать между Нижним Манхэттеном и Международным аэропортом имени Кеннеди. Будут перевозить пассажиров за 8 мин. На автомобиле этот путь занимает около 1 ч. На метро и электропоезде можно добраться за 50-75 мин.

Uber Copter вмещает 5 пассажиров. Поездка будет стоить $200-225 в зависимости от спроса.

С 27 ноября сервис вызова такси Uber поднял тарифы на поездки с uberX в Киеве, Днепре, Львове, Запорожье, Харькове. В компании пояснили, что пошли на такой шаг ради увеличения количества автомобилей и уменьшения времени подачи авто.