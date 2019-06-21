Теперь колдовать сможет каждый: создали игру о Гарри Поттере с дополненной реальностью

Мобильное приложение в игре с дополненной реальностью "Гарри Поттер. Волшебники объединяются" Фото: Подробности

Разработчики игры Pokemon Go презентовали мобильное приложение в игре с дополненной реальностью "Гарри Поттер. Волшебники объединяются".

Мобильное приложение создали по мотивам фильмов об известном мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Игра имеет дополненную реальность. Во время игры камера на телефоне фиксирует изображение и дополняет реальность фантастическими объектами, сообщает ТСН.

"Я в восторге. Я страстный поклонник Гарри Поттера. У меня дома есть волшебные палочки и всевозможные магические прелести, я верю в магию. Книга о Гарри Поттере рассказывает о дружбе, любви, верности и магию, в которую я верю", - рассказала актриса Тиффани Хеддиш.

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Во время игры в Pokemon Go люди теряли внимательность и это приводило к летальному исходу. Однако разработчики гарантируют, что позаботились о безопасности игры.

"Игра должен мотивировать людей подниматься с дивана и выходить в свет. Но, даже если вы погружены в игру, должны не забывать об окружении. Поэтому в игре появляются предупреждения. Мы хотим, чтобы люди были в безопасности, пока они играют. Так же, как и хотим поощрять людей к физическим упражнениям ", - сообщил генеральный директор Niantic Джон Ханке.

В первую очередь игра появится в США и Великобритании. Однако разработчики уверяют, что в будущем она будет доступна и в других странах.

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