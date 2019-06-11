Презентовали Xiaomi Mi Band 4: нововведения и цена

Китайский производитель Xiaomi провел официальную презентацию фитнес-браслета нового поколения Mi Band 4. Новинка получила массу улучшений по сравнению с моделью Mi Band 3, включая скандальный ценник в 25 долларов.

Автор: Xiaomi Xiaomi Mi Band 4 за

Браслет вышел большим, по сравнению с предшественником. Xiaomi Mi Band 4 получил 0,95-дюймовый цветной AMOLED экран с разрешением 240 х 120 точек. Сам экран стал больше на 40%, что позволило ему выводить больше текстовой информации.

Автор: Xiaomi Xiaomi Mi Band 4 за

AMOLED экран позволяет изменять темы. Теперь можно выбрать оформление на свой вкус.

Автор: Xiaomi Xiaomi Mi Band 4 за

Появилось управление жестами и голосом. Браслет получил расширение к проверке прогноза погоды на несколько дней, просмотра курса валют, расписания фильмов.

Автор: Xiaomi Xiaomi Mi Band 4 за

Mi Band 4 можно погружать в воду на глубину до 50 метров.

Автор: Xiaomi Xiaomi Mi Band 4 за

Емкость аккумуляторной батареи увеличилась до 135 мАч. В реальных условиях браслет работает до 20 дней.

Автор: Xiaomi Xiaomi Mi Band 4 за

Цена базового Mi Band 4 - 25 долларов, версия с NFC оценена в 33 доллара, Mi Band 4 Avengers Alliance - 50 долларов. Продажи стартуют 14 июня на территории Китая, а позже - по всему миру.

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Первый в мире пылесос запатентовал 8 июня 1869-го американский изобретатель Айвз Макгаффни. Прототип получил название Whirlwind - "Вихрь". Макгаффни впервые представил его на Чикагской выставке. Прибор получил большой интерес публики. Сам пылесос был легким, но не удобным. В конструкции пылесоса изобретатель использовал кожаный привод с щеточным вентилятором. Он был присоединен к ручке, которую нужно было самостоятельно вращать. Пылесос имел большой мешок для сбора пыли.