Презентовали Xiaomi Mi Band 4: нововведения и цена

 
Ексклюзивы
1/5
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 684
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 432
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2340
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 4815
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 423
Назвали один из вариантов давления на Путина
Назвали один из вариантов давления на Путина
1 Просмотров: 1917
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
2 Просмотров: 4618
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 43581
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 468
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 387
Фото
Все фото
10
10
10
16
5
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Пройдет там, где гусеничные утонут - показали новый украинский вездеход
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Камера 48 Мп и поддержка 5G: Motorola представила новый смартфон
Камера 48 Мп и поддержка 5G: Motorola представила новый смартфон
Видео
Все видео
Презентовали Xiaomi Mi Band 4: нововведения и цена
Презентовали Xiaomi Mi Band 4: нововведения и цена
Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"
Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"
Сообщили точную цену нового Mac Pro
Сообщили точную цену нового Mac Pro
В Украине разработали уникальный беспилотник
В Украине разработали уникальный беспилотник
Китайцы разработали уникального робота-кота
Китайцы разработали уникального робота-кота
Интервью
1/5
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2835
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 4995
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 549
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1134
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
10 июня 2019
1 Просмотров: 918
Заробив
О шостій ранку прокидаюся, беру собаку і йду до Дніпра. А вчора збудили на годину раніше. Гупало у сусідній квартирі. Якщо вже так трапилося, то піду ...
вторник, 11 июня 2019 16:45

Презентовали Xiaomi Mi Band 4: нововведения и цена
6

  Комментировать

Китайский производитель Xiaomi провел официальную презентацию фитнес-браслета нового поколения Mi Band 4. Новинка получила массу улучшений по сравнению с моделью Mi Band 3, включая скандальный ценник в 25 долларов.

Автор: Xiaomi
  Xiaomi Mi Band 4 за
Xiaomi Mi Band 4 за

Браслет вышел большим, по сравнению с предшественником. Xiaomi Mi Band 4 получил 0,95-дюймовый цветной AMOLED экран с разрешением 240 х 120 точек. Сам экран стал больше на 40%, что позволило ему выводить больше текстовой информации.

Автор: Xiaomi
  Xiaomi Mi Band 4 за
Xiaomi Mi Band 4 за

AMOLED экран позволяет изменять темы. Теперь можно выбрать оформление на свой вкус.

Автор: Xiaomi
  Xiaomi Mi Band 4 за
Xiaomi Mi Band 4 за

Появилось управление жестами и голосом. Браслет получил расширение к проверке прогноза погоды на несколько дней, просмотра курса валют, расписания фильмов.

Автор: Xiaomi
  Xiaomi Mi Band 4 за
Xiaomi Mi Band 4 за

Mi Band 4 можно погружать в воду на глубину до 50 метров.

Автор: Xiaomi
  Xiaomi Mi Band 4 за
Xiaomi Mi Band 4 за

Емкость аккумуляторной батареи увеличилась до 135 мАч. В реальных условиях браслет работает до 20 дней.

Автор: Xiaomi
  Xiaomi Mi Band 4 за
Xiaomi Mi Band 4 за

Цена базового Mi Band 4 - 25 долларов, версия с NFC оценена в 33 доллара, Mi Band 4 Avengers Alliance - 50 долларов. Продажи стартуют 14 июня на территории Китая, а позже - по всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда прогнозируют запуск 5G в Украине

Первый в мире пылесос запатентовал 8 июня 1869-го американский изобретатель Айвз Макгаффни. Прототип получил название Whirlwind - "Вихрь". Макгаффни впервые представил его на Чикагской выставке.

Прибор получил большой интерес публики. Сам пылесос был легким, но не удобным. В конструкции пылесоса изобретатель использовал кожаный привод с щеточным вентилятором. Он был присоединен к ручке, которую нужно было самостоятельно вращать. Пылесос имел большой мешок для сбора пыли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Презентовали Xiaomi Mi Band 4: нововведения и цена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июня

Публицист выступил в Париже на украинском языке

75 кг золота и серебра - дети нашли самый большой клад в Украине

Английский король завещал похоронить себя около третьей жены

Первый православный храм города разрушили казаки

Самое читаемое
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара
Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара Просмотров: 49133
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
Неодинокая волчица: Олег Винник впервые показал жену
4
 Просмотров: 34221
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
Огласили рейтинг самых сексуальных женщин ХХІ в.
20
 Просмотров: 25957
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
Жена Зеленского показала, как выглядела в студенческие годы
3
 Просмотров: 25570
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
Редкие фото египетских мумий опубликовали в сети
34
 Просмотров: 24564
Техника
Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"
Назвали неожиданную причину, почему в ВСУ нет танков "Оплот"
 Просмотров: 2340
Презентовали пылесос с ручным приводом
Презентовали пылесос с ручным приводом
 Просмотров: 297
Facebook запретил переустановку программ на смартфоны Huawei
Facebook запретил переустановку программ на смартфоны Huawei Просмотров: 162
Запорожье будет производить МАЗы
Запорожье будет производить МАЗы Просмотров: 2088
Выпустили тизер FIFA
Выпустили тизер FIFA Просмотров: 72
Больше всего комментируют
34
Тимошенко идет на выборы с нардепом-миллиардером
29
Кто из партий проходит в Раду: свежая социология
26
Тимошенко под палящим солнцем сделала реверанс в сторону Зеленского
25
Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром
11
Партии показали первые десятки своих списков
Голосов: 64
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua