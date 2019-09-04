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среда, 04 сентября 2019 18:47

Темная тема, управление жестами и запись экрана - 11 новых функций в Android 10

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Первые смартфоны получили обновление до Android 10.

3-го сентября компания Google обновила смартфоны линейки Pixel: Pixel 3a, Pixel 3, Pixel 2, Pixel. А также и их модификации с большим экраном - модели XL. В Украине обновление стало доступным после 22:00 по местному времени.

Смартфоны других производителей получат новый Android позже, ближе к концу 2019 или в начале следующего года.

Автор: android.com
  Android 10 уже доступен
Android 10 уже доступен

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с 11 новыми функциями Android. О них рассказали в Google.

1. Live Caption - субтитры к видео без подключения к сети.

Опция автоматически подписывает субтитрами видео, подкасты и аудио сообщения - даже те, которые пользователь записывает сам. Это не требует подключения к Wi-Fi или мобильного интернета. Текст формируется непосредственно на смартфоне.

2. Smart Reply - умные ответы.

Android 10 автоматически предлагает ответы на вопросы, направленные пользователю смартфона. Более того - владелец смартфона получает рекомендуемые действия. Итак, если друг пригласит в сообщении вас на ужин, телефон предложит прислать в ответ короткое "ок" или другой текст. Затем он также покажет на картах Google место, где должен состояться ваш ужин.

3. Sound Amplifier - усилитель звука.

Опция позволяет смартфону делать звук громче, фильтровать фоновый шум и тонко настраивать звучание так, как лучше для пользователя.

4. Gesture Navigation - управление жестами.

Навигацию можно осуществлять без использования кнопок. Свайпом по экрану снизу вверх является модливисть открыть список всех установленных на смартфоне приложений (длинный свайп) или получить доступ к списку всех работающих приложений (короткий свайп). Чтобы вернуться на шаг назад, достаточно сделать короткий свайп по экрану влево или вправо.

Автор: android.com
  Android 10 - основные характеристики
Android 10 - основные характеристики

6. Dark theme - теперь есть темная тема.

Пользователи Android 10 могут включить темную тему для главных разделов интерфейса системы прямо в настройках. Это легко для глаз и помогает сохранять заряд смартфона.

7. Privacy Controls - совершенная конфиденциальность.

Все настройки конфиденциальности теперь в одном пункте меню. Доступны новые, более умные элементы управления, которые позволяют вам решать, как и когда будут передаваться данные на вашем устройстве.

8. Location Control - контроль местонахождения.

Опция позволяет иметь полный контроль за доступом приложений к местонахождению пользователя смартфона. Вы можете запретить доступ навсегда, предоставить его только во время работы приложения и запретить доступ при работе в фоновом режиме.

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9. Focus mode - помогает с приоритетами.

Режим фокусировки позволяет сосредоточиться на том, что важнее для вас. Функция сейчас в бета-версии, и позволяет выбирать программы для временной паузы. Поэтому вы можете выключить отвлекающее программу, чтобы сделать что-то важное.

10. Family Link - родительский контроль.

Можно установить для детей основные правила пользования смартфоном и помочь им в формировании здоровых привычек во взаимодействии с "цифровым" миром. Эта функция позволит управлять активностью детей, когда они учатся, играют и общаются онлайн. Вы можете установить ограничение времени активного экрана, просматривать активность приложений, управлять приложениями и ограничениями на содержание и видеть, где находятся ваши дети (их местонахождение).

11. Запись видео экрана плюс многое другое.

Записывать видео с экрана в предыдущей версии было нельзя. Кроме того, появился монохромный режим съемки для камеры, возможность предоставить гостям доступ к своему Wi-Fi с помощью QR-кода, не разглашая пароль, поддержка смартфонов с 5G и с экранами, которые складаются, сгибаются или имеют различные вырезы, 65 новых смайлов (emoji) для сообщений и другие полезные функции.

3-го сентября одновременно со смартфонами Pixel финальную версию Android 10 также получил смартфон Essential Phone. Смартфонам OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro стала доступной первая открытая бета-версия Oxygen OS, а смартфонам Redmi K20 и Redmi K20 Pro обновление до финальной версии прошивки MIUI 10 - также на базе Android 10.

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Дата
04
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