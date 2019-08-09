Карты Google получат обновление

Карты Google получат функцию дополненной реальности Фото: seonews.ru

Google выпустил бета-версию функции дополненной реальности для приложений Google Карты телефонов.

Новинка будет доступна на iOS и Android. Владельцы, которые будут иметь на своих смартфонах ARCore или ARKit, если наведут свою камеру на нужный объект, смогут видеть на экране стрелки направления в режиме реального времени, передает seonews.ru.

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Основная цель такой функции - простой способ найти конечный маршрут. Дополненная реальность в Картах станет доступна всем пользователям в течение нескольких недель.

В мае Google начал тестировать в Картах логотипы компаний.