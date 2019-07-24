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среда, 24 июля 2019 14:32

Минюст США начинает проверку Facebook, Amazon и Google

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Минюст США начинает проверку Facebook, Amazon и Google
Расследование Facebook, Amazon и Google проведет Минюст США Фото: Ракурс

Расследование технологических компаний Facebook, Amazon и Google проводят из-за возможного ограничения конкуренции в отрасли.

Министерство юстиции США не назвало компаний, которые точно будут проверять, однако, вероятно, это будут платформы Facebook, Google, Amazon и Apple, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

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"Будем проверять, каким образом онлайн-платформы, лидирующие на рынке, достигли своего влияния и причастны ли они к практикам, которые снижают конкуренцию, утесняют инновации или иным образом вредят потребителям", - сообщили в Минюсте США.

В Минюста достаточно полномочий, чтобы расследовать компании, нарушающие антимонопольное законодательство. Кроме этого, ведется параллельное расследование в Федеральной торговой комиссии и в нескольких европейских ведомствах.

В июне Минюст США готовился к началу расследование против Google, чтобы установить, нарушала ли компания антимонопольное законодательство.

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