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понедельник, 23 июля 2018 10:27

Специалисты Facebook разрабатывают спутник, который будет раздавать интернет из космоса

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Специалисты Facebook разрабатывают спутник, который будет раздавать интернет из космоса
Проект Athena предназначен для предоставления доступу к интернету в регионы, куда невозможно провести кабели. Фото из открытых источников

Специалисты Facebook работают над созданием спутников для раздачи интернета с орбиты Земли, с использованием радиосигналов миллиметрового диапазона.

Рабочим названием для спутника является Athena, сообщает издание Новое Время.

Спутник Athena предназначен для предоставления доступа к интернету в регионы, куда невозможно провести волоконно-оптические кабели. Такая технология раздачи интернета будет называться PointView Tech. Другие детали проекта не раскрываются:

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"Хотя в настоящее время мы не можем рассказать ничего конкретного об этом проекте, мы считаем, что спутниковые технологии станут важным фактором развития инфраструктуры широкополосного доступа следующего поколения, что позволит обеспечить широкополосное подключение к сельским регионам, где отсутствует подключение к Интернету", - рассказали в компании.

В Facebook считают, что благодаря воплощению проекта эти новые пользователи Интернета станут членами социальной сети, что, в свою очередь, расширит глобальный охват и еще больше укрепит рекламную империю Facebook, обеспечит финансовое процветание сети.

Ранее рассказали, что компанию Facebook оштрафовали на 662 тыс. долларов из-за утечки данных 87 млн ​​пользователей соцсети.

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