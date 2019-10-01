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вторник, 01 октября 2019 12:11

Создали искусственную кожу, которая передает ощущение виртуальной реальности

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Создали искусственную кожу, которая передает ощущение виртуальной реальности
Виртуальную реальность можно почувствовать благодаря искусственной коже Фото: Soft Robotics

Устройство обеспечивает тактильную связь человека с компьютером.

Искусственную кожа сделана из силикона, имеет электроды и помогает почувствовать виртуальную реальность, сообщает Soft Robotics.

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Надев устройство на палец, человек чувствует давление и вибрацию, якобы касается объекта.

Технологию швейцарские ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны продолжают совершенствовать и тестировать на пальцах пользователей.

Huawei представила платформу смешанной реальности Cyberverse.

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