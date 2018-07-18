Создали аграрного работа

Аграрный робот TerraSentia. Фото: traktorist.ua

Аграрный робот TerraSentia определяет состояние кукурузы на полях

Агрегат оснащен тремя RGB-камерами, передает aggeek.net.

"Вес робота около 11 кг, а длина 30 сантиметров. Система оснащена набором камер и может захватывает в кадр каждое растение в полный рост. Алгоритмы глубокого обучения позволяет работу определять количество кукурузы и ее состояние", - говорят разработчики из Иллинойского университета.

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Первая партия из 30 роботов продавать по цене $ 5 тыс. Впоследствии стоимость вырастет в четыре раза.

Создали робота, который поддерживает владельца аплодисментами. Разработка принадлежит японскому дизайнеру Масато Такахаши. Он назвал его Big Clapper. Устройство, похожее на томат и стоит $ 4,5 тыс.