Составили список лучших антивирусов для Windows 10 Фото: SoftLine.ru

Самым эффективным в своем классе оказался антивирус Internet Security от Bitdefender.

Для определения лучших антивирусов сравнили более трех десятков антивирусов по 365 критериям. Основными из них была эффективность работы, нагрузка на техническое оснащение электронного устройства, комфортность в пользовании и т.п., сообщает ICRT.

Тесты проводили как и в онлайн, так и в оффлайн режимах. Для этого использовали различные гаджеты от Microsoft. Для пользователей создали ТОП-5 антивирусов, которые советуют использовать для обеспечения максимальной защиты Windows 10 и всех данных, которые она хранит. Сюда вошли:

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1. Internet Security от Bitdefender

2. Internet Security от ESET

3. Antivirus Free Edition от Bitdefender

4. Norton Security Deluxe от Symantec

5. Free Antivirus от Avast

В исследовании участвовало как платное ПО, так и бесплатное.

Операционная система Windows 10 имеет собственный встроенный антивирус "Защитник Windows". Однако, исследования 2018 показали, что он защищает 60 процентов угроз.