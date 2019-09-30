Смартфоны Google получили $300 скидки

Google Pixel получили скидку в $ 300 Фото: Google

5 октября состоится анонс новых смартфонов Google Pixel.

Сейчас Google предлагает покупателям скидку на флагманские смартфоны. Ее причина и время, пока будет действовать предложение, неизвестны, сообщает Google.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой камерофон признали лучшим в мире

Таким образом, цена на Google Pixel 3 стартует от $500, Pixel 3 XL - с $600. Предыдущие модели Pixel 3a и 3a XL не подешевели. Они оцениваются $400 и $480 соответственно.

27 сентября компания Google отметила свое 21-летие.