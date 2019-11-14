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четверг, 14 ноября 2019 17:45

"Сити по горло этим барахлом" - создали соцсеть без рекламы и кликбейтов

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&quot;Сити по горло этим барахлом&quot; - создали соцсеть без рекламы и кликбейтов
Пожертвования в пользу новой соцсети сделали около 200 пользователей. Фото: TAdviser

Один из основателей Википедии Джимми Уэйлз запустил соцсеть WT: Social, которая может стать конкурентом Facebook и Twitter. В ней нет рекламы и абсурдных кликбейтных заголовков.

Пользователи WT: Social могут делиться ссылками на материалы и обсуждать их в ленте новостей, подобной ленте Facebook. Тематика обсуждений может быть практически любой: от политики и технологий, к рок-музыке и пчеловодству, пишет Financial Times.

Для обеспечения нового продукта Уэйлз хочет применять бизнес-модель Википедии. WT: Social будет полагаться на пожертвования небольшого числа пользователей, чтобы обходиться без рекламы. Именно рекламу Уэйлз обвиняет в проблемах существующих на сегодня соцсетей, ведь через нее в самом выгодном положении оказывается некачественный контент.

Если Facebook и Twitter продвигают в топ ленты публикации с наибольшим числом комментариев или лайков, то WT: Social будет публиковать прежде всего свежие материалы. Однако, в соцсеть могут добавить кнопку "upvote", которая позволит пользователям рекомендовать качественный контент.

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С момента запуска в октябре WT: Social пришли около 50 тыс. пользователей. Пожертвования в пользу новой соцсети сделали около 200 человек.

"Это не будет очень выгодно, но будет жизнеспособно. Пришло время для нового места, свободного от кликбейтных нелепостей. Люди сыты по горло всем этим барахлом вокруг них. Новостные организации делают все, что могут в этом непростом среде, но на самом деле проблема заключается в распространении новостей ", - сказал Уэйлз.

Корпорация Google работает над секретным проектом, который позволит собирать информацию о состоянии здоровья миллионов людей. Проект разрабатывается в сотрудничестве с некоммерческой компанией Ascension - второй по величине в системе здравоохранения США.

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14
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