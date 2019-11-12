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вторник, 12 ноября 2019 08:25

Google разрабатывает секретный проект, который собирает медицинские данные

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Google разрабатывает секретный проект, который собирает медицинские данные
Проект разрабатывается в сотрудничестве с некоммерческой компанией Ascension - второй по величине в системе здравоохранения США.

Корпорация Google работает над секретным проектом, который позволит собирать информацию о состоянии здоровья миллионов людей.

Проект разрабатывается в сотрудничестве с некоммерческой компанией Ascension - второй по величине в системе здравоохранения США. Сначала планируется получать информацию о здоровье миллионов американцев, проживающих в 21 штате, сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Проект уже начал работать год назад. Он получил кодовое название Project Nightingale ("Проект Соловей"). Диагнозы, результаты лабораторных исследований, записи о госпитализации, полные истории болезней с именами и фамилиями пациентов, а также их даты рождений - такую ​​информацию может собирать Google в рамках проекта.

Уже 150 сотрудников Google имеют доступ к большей части данных десятков миллионов пациентов. В самой компании сообщили, что проект соответствует федеральному закону об охране здоровья и предусматривает надежную защиту данных пациентов.

Facebook и YouTube будут удалять всю информацию с именем сотрудника ЦРУ, который подал жалобу на телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. В Facebook объяснили, что публикация контента с именем информатора нарушает правила, направленные на противодействие "координированных атак" на платформе.

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