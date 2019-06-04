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вторник, 04 июня 2019 18:04

Рассказали, когда в Украине будут продавать лицензии на 5G

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Рассказали, когда в Украине будут продавать лицензии на 5G
Лицензии на 5G будут продавать в 2020 году 906982Фото: Капитал

Национальная комиссия регулирования связи и информатизации в 2020 году выставит на торги лицензии на частоты 5G.

"Сегодня у нас была встреча с регулятором. Они видят большую перспективу этой технологии. Мы надеемся, и это их позиция, что Украина в следующем году сможет выставить на продажу первые лицензии на 5G. Такой план регулятора, и мы его горячо поддерживаем ", - сказал министр инфраструктуры Владимир Емельян.

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18 апреля Владимир Емельян объявил о запуске в Украине пилотного проекта "Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G".

Его будут реализовывать такие украинские компании, как Nokia и Vodafone Украина при поддержке Министерства инфраструктуры.

17 мая Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной мобильной связи пятого поколения". Таким образом, в 2020 году в Украине должен появиться 5G.

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