Рассказали, когда в Украине будут продавать лицензии на 5G

Национальная комиссия регулирования связи и информатизации в 2020 году выставит на торги лицензии на частоты 5G.
"Сегодня у нас была встреча с регулятором. Они видят большую перспективу этой технологии. Мы надеемся, и это их позиция, что Украина в следующем году сможет выставить на продажу первые лицензии на 5G. Такой план регулятора, и мы его горячо поддерживаем ", - сказал министр инфраструктуры Владимир Емельян.
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18 апреля Владимир Емельян объявил о запуске в Украине пилотного проекта "Интернет вещей на дорогах на базе технологии связи пятого поколения 5G".
Его будут реализовывать такие украинские компании, как Nokia и Vodafone Украина при поддержке Министерства инфраструктуры.
17 мая Петр Порошенко подписал указ "Об обеспечении условий для внедрения системы подвижной мобильной связи пятого поколения". Таким образом, в 2020 году в Украине должен появиться 5G.
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