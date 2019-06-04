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вторник, 04 июня 2019 16:30

Видеоигра с голым Сталиным вызвала волну возмущения в России
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Игровая платформа Steam опубликовала превью новой игры под названием Sex with Stalin.

"Покажите усатому, что такое настоящая мужская сила и любовь!" - говорится в официальном описании симулятора, сообщает "Апостроф".

Анонсировали, что "вождя" можно будет ударить в живот, подключить электрический ток к его соскам или заняться "горячей романтикой". Премьера игры запланирована на 10 октября 2019-го.

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В сети анонсировали выход игры "Секс со Сталиным"
Фото: Steam
В сети анонсировали выход игры "Секс со Сталиным"
В сети анонсировали выход игры "Секс со Сталиным"
В сети анонсировали выход игры "Секс со Сталиным"
В сети анонсировали выход игры "Секс со Сталиным"

Представители Коммунистической партии России призвали правоохранительные органы отправить игру на экспертизу.

"Здесь вопрос к правоохранительным органам, которые должны увидеть элементы экстремизма или разжигания. Правоохранительные органы должны дать свои экспертные оценки", - заявил глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Внучка Сталина Татьяна Джугашвили заявила, что с создателями игры Sex with Stalin должен разобраться сам Владимир Путин.

"Когда касается людей такого уровня, этим должен глава государства заниматься", - сказала Джугашвили.

Иллюстратор из Киева Ирина Вале создала настольную игру "Жизнь художника". Каждый участник может на себе пройти все этапы становления творческой личности. Проект сделала после размышлений о том, кто такой художник.

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Дата
04
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