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среда, 19 февраля 2020 05:25

Ракета SpaceX разбилась в море

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Ракета SpaceX разбилась в море
оследняя посадка Falcon 9 является первой неудачной для компании Илона Маска с 2016 года Фото: Space X

Ракета Falcon 9 аэрокосмической компании SpaceX разбилась в море из-за неудачного приземления.

Ракета упала в воду во время возвращения на баржу, сообщает Independent.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В космос вывели 60 мини-спутников для раздачи интернета

За день до инцидента Falcon 9 выводила на орбиту очередную партию мини-спутников Starlink, которая состояла 60 устройств.

Последнее неудачное приземление ракеты от компании Илона Маска случилось в 2016 году. С тех пор все посадки на барже были успешными.

Партия спутников Starlink должна создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете.

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