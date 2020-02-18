Ракета SpaceX разбилась в море

Ракета Falcon 9 аэрокосмической компании SpaceX разбилась в море из-за неудачного приземления.
Ракета упала в воду во время возвращения на баржу, сообщает Independent.
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За день до инцидента Falcon 9 выводила на орбиту очередную партию мини-спутников Starlink, которая состояла 60 устройств.
Последнее неудачное приземление ракеты от компании Илона Маска случилось в 2016 году. С тех пор все посадки на барже были успешными.
Партия спутников Starlink должна создать глобальную сеть и раздавать интернет по всей планете.
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