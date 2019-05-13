Прятался 20 лет: неуловимого преступника нашли благодаря искусственному интеллекту

Система DeepGlint помогает задерживать подозреваемых Фото:South China Morning Post

Система DeepGlint помогла задержать около 100 подозреваемых.

Системы распознавания для повышения общественной безопасности сейчас тестируют многие правительства, в том числе и китайский. Так, их компания DeepGlint Technology создала систему искусственного интеллекта, которая способствовала задержанию большого количества подозреваемых в сотрудничестве с китайской полицией.

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При разработке специалисты брали за основу строение человеческого глаза. Система способна распознавать людей и транспортные средства на расстоянии до 50 м, сообщают разработчики DeepGlint. Когда в поле зрения камеры попадает подозрительная деятельность, в полицию сразу же попадает предупредительный сигнал.

Искусственный интеллект в Microsoft Word будет творчески редактировать тексты. Эта функция получит название Ideas и подскажет пользователю, как заменить неудачно сформулированное предложение, подобрать синонимы и альтернативные фразы для тех или иных высказываний.