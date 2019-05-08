Apple порадовала геймеров новинкой

Apple представила новую игру Warren Buffett's Paper Wizard. Фото: ihodl.com

Компания Apple представила в App Store вторую за всю историю существования декабря Warren Buffett's Paper Wizard.

Она рассказывает о юности Уоррена Баффета, одного из самых богатых людей в мире, сообщает Venturebeat.

Свой путь к многомиллиардных состояний предприниматель начал как разносчик газет, и именно этим Apple предлагает заняться геймерам. Отмечают, что новинка во многом похожа на Paperboy, которую выпустила компания Atari.

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В магазине создателем Warren Buffett's Paper Wizard указана Wildlife Design, но авторские права принадлежат именно Apple.

Впервые игру Apple Texas Hold'em создали 10 лет назад, но 2011-го удалили из App Store. Неизвестно, постигнет ли та же участь новинку, но пока ее можно загрузить бесплатно.

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