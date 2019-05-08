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среда, 08 мая 2019 15:03

Apple порадовала геймеров новинкой

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Apple порадовала геймеров новинкой
Apple представила новую игру Warren Buffett's Paper Wizard. Фото: ihodl.com

Компания Apple представила в App Store вторую за всю историю существования декабря Warren Buffett's Paper Wizard.

Она рассказывает о юности Уоррена Баффета, одного из самых богатых людей в мире, сообщает Venturebeat.

Свой путь к многомиллиардных состояний предприниматель начал как разносчик газет, и именно этим Apple предлагает заняться геймерам. Отмечают, что новинка во многом похожа на Paperboy, которую выпустила компания Atari.

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В магазине создателем Warren Buffett's Paper Wizard указана Wildlife Design, но авторские права принадлежат именно Apple.

Впервые игру Apple Texas Hold'em создали 10 лет назад, но 2011-го удалили из App Store. Неизвестно, постигнет ли та же участь новинку, но пока ее можно загрузить бесплатно.

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду запустил собственную игру Cristiano Ronaldo Soccer Clash. Португалец выложил промо-видео приложения в Instagram.

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