Землю от астероидов спасет только чудо

theБабель. В NASA рассчитали, что в реальных условиях фрагмент вошел бы в атмосферу со скоростью 19 км в секунду и превратился бы в огненный шар с зарядом энергии в 20 мегатон Фото: moya-planeta.ru

Американское космическое агентство NASA завершило моделирование спасения Земли при опасности столкновения с астероидом. Система защиты планеты от космических тел оказалась неэффективной.

Специалисты для симуляции использовали искусственный астероид шириной 140-260 м, который должен был упасть в Денвере, штат Колорадо. С помощью "кинетических ударников", которые являются спецкораблями для сбивания космических тел, астероид отклонили от курса. Однако от него откололся фрагмент размером 50-80 м. Он продолжил свой путь к Земле. Ученые не смогли его остановить, пишет theБабель.

В NASA рассчитали, что в реальных условиях фрагмент вошел бы в атмосферу со скоростью 19 км/с и превратился бы в огненный шар с зарядом энергии в 20 мегатонн. Для сравнения: ядерные бомбы, которые взорвались в Хиросиме и Нагасаки, вместе создали 0,04 мегатонн энергии.

Ученые пришли к выводу, что при попадании фрагмента в Нью-Йорк погибли бы 1,3 млн человек. Единственным способом спасения была бы массовая эвакуация.

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В NASA отметили, что пока не обнаружили ни единого астероида, который реально угрожает Земле.

Космическая станция "Хаябуса-2" сбросила бомбу на астероид Рюгу с высоты около 500 м. Об этом сообщает CNN. Подрыв был осуществлен, чтобы взять образцы грунта.