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среда, 01 августа 2018 09:45

Представили летающий автомобиль
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Фото: dailymail

Компания Volerian показала концепт летающего автомобиля.

Презентация состоялась на авиашоу Farnborough International 2018, пишет 24tv.ua.

Самолет движется благодаря смахиванию крыльев. Так летают птицы и насекомые. Маховые движения крыльев производят завихрения воздуха. Крыло установили в канал специальной формы.

"Volerian создал движущую систему, дешевую для производства, тише и безопаснее любой технологии винта или пропеллера. В результате этого мы теперь можем создавать самолеты, которые можно использовать в любой ситуации, где можно использовать автомобиль", - сказал представитель Volerian.

Автор: dailymail
 

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В самолет помещается только один пассажир.

С 2019-го запустят продажу летающих машин. Компания Terrafugia разрабатывает летающий автомобиль Transition с 2008 года.

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