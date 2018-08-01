Представили летающий автомобиль

Компания Volerian показала концепт летающего автомобиля.
Презентация состоялась на авиашоу Farnborough International 2018, пишет 24tv.ua.
Самолет движется благодаря смахиванию крыльев. Так летают птицы и насекомые. Маховые движения крыльев производят завихрения воздуха. Крыло установили в канал специальной формы.
"Volerian создал движущую систему, дешевую для производства, тише и безопаснее любой технологии винта или пропеллера. В результате этого мы теперь можем создавать самолеты, которые можно использовать в любой ситуации, где можно использовать автомобиль", - сказал представитель Volerian.
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В самолет помещается только один пассажир.
С 2019-го запустят продажу летающих машин. Компания Terrafugia разрабатывает летающий автомобиль Transition с 2008 года.
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