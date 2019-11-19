Появился новый бесплатный музыкальный сервис

Amazon запустил бесплатный музыкальный стриминг. Фото: pcworld.com

Компания Amazon создала бесплатный аудиостриминг для пользователей музыкальной программы Amazon Music на iOS и Android в США, Великобритании и Германии.

Пользователи будут вынуждены время от времени прослушивать аудиорекламные блоки, сообщает УНИАН.

Ранее такую ​​возможность имели только владельцы умных колонок Amazon Echo.

Без рекламы можно будет использовать платную версию Amazon Music.

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Amazon создала конкуренцию стриминговим сервисам Spotify и Deezer.

После объявления о запуске бесплатной версии Amazon Music акции Spotify на торгах в Нью-Йорке вчера подешевели на 3%, а сегодня в первые часы торгов - еще на 2,4%.

Компания Microsoft сообщила о выходе на рынок облачного игрового стриминга на конференции X019. Стриминг xCloud дебютирует в 2020 году. Он будет доступен на Xbox, Windows 10 и Android.