Полицейские взяли на службу собаку-робота

Собаку-робота Spot начали использовать в американской полиции Фото: Boston Dynamics

Полиция американского штата Массачусетс начала использовать в работе собаку-робота Spot.

Работа от компании-разработчика Boston Dynamics представили в сентябре этого года, сообщает CNN.

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В местной полиции Spot помогал департаменту взрывотехнической службы в течение 90 дней.

Работа использовали в ситуациях, где силовики рисковали собственной жизнью. Например, с бомбами, вредными материалами или опасными подозреваемыми.

Каждая собака-робот способен восстанавливать свое положение в пространстве после падения или дезориентации, поднимать груз до 14 килограммов, работать при температурах от 20 градусов мороза до 45 градусов тепла, имеет защиту от дождя и пыли, способен преодолевать препятствия, имеет сменную батарею, камеру, фонарь, манипуляторы и другие особенности.