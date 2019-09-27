Робопса выпустили на рынок

Работа будут сдавать в аренду. ФОТО: УНН

Компания Boston Dynamics запустила на коммерческий рынок одну из версий своих роботов - Spot'а.

Компания не будет продавать Spot'a, а лишь будет предоставлять его в аренду, пишет УНН.

Такие работы будут полезны предприятиям в нефтегазовой сфере, в строительстве, или фирмам, которые обеспечивают общественную безопасность.

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Каждый из них способен восстанавливать свое положение в пространстве после падения или дезориентации, поднимать груз до 14 килограммов, работать при температурах от 20 градусов мороза до 45 градусов тепла, имеет защиту от дождя и пыли, способен преодолевать препятствия, имеет сменную батарею, камеру, фонарь , манипуляторы и другие особенности.

Сейчас на сайте компании не указана точная цена аренды, только отмечается, что цена будет формироваться на основе комлпектации робопса.