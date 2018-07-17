Показали видео демонстрационного полета Ан-178 из кабины пилота

Первый полет Ан-178 совершил 7 мая 2015 года. Фото: кадр с видео

В сети опубликовали видео демонстрационного полета самолета Ан-178 во время авиасалона Farnborough- 2018 в Фарнборо, Великобритания. Ролик из кабины пилота опубликовала компания Антонов.

На авиашоу украинская экспозиция также представлена ​​военно-транспортным Ан-188 и морским патрульным Ан-148МП

Демострацийний полет Ан-178 в Фарборо состоялся 16 июля.

Ан-178 украинский средний транспортный турбо-реактивный самолет разработан компанией Антонов. Первый полет совершил 7 мая 2015 года. Способен перевозить до 18 тонн груза, взлетать и садиться с любых аэродромов.

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Международный салон в Фарнборо проходит каждые 2 года и является крупнейшей экспозицией в Британии. В этом году он пройдет с 16 по 22 июля