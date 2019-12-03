Показали место аварии индийского космического аппарата

NASA показало место падения индийского космического аппарата "Викрам", который потерпел крушение на Луне в сентябре 2019 года.

Снимок сделала орбитальная станция NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, сообщает агентство.

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Зелеными точками обозначили обломки космического корабля. Синими - смещенную почву, где маленькие кусочки космического корабля сбивали реголит.

Межпланетную станцию "Чандраян-2" запустили в этом году в июле. 7 сентября спусковой аппарат "Викрам" должен был совершить посадку в районе Южного полюса Луны. Однако на финальном этапе снижения с ним потеряли связь.