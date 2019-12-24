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вторник, 24 декабря 2019 16:48

Показали концепт яхты-субмарины
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Концепт яхты-субмарины Carapace
Фото: Elena Nappi
Концепт яхты-субмарины Carapace
Концепт яхты-субмарины Carapace
Концепт яхты-субмарины Carapace
Концепт яхты-субмарины Carapace

Итальянский дизайнер Елена Наппи показала концепт футуристической гибридной яхты, которая также может быть подводной лодкой.

Алюминиевая яхта получила название Carapace, сообщает CNN.

76-метровое судно может погружаться на глубину до 300 м и находиться под водой до 10 суток.

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Субмарина может плавать благодаря электрической системе дизельного двигателя и системе топливных элементов.

Carapace получит три этажа. На ней будут находиться VIP-кабинки, лаундж-зона, спа-салон, бар и комната для оздоровления.

В Болгарии на верфи построили гидрографическое судно OSAM по украинскому проекту.

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24
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