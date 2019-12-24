Показали концепт яхты-субмарины

Итальянский дизайнер Елена Наппи показала концепт футуристической гибридной яхты, которая также может быть подводной лодкой.
Алюминиевая яхта получила название Carapace, сообщает CNN.
76-метровое судно может погружаться на глубину до 300 м и находиться под водой до 10 суток.
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Субмарина может плавать благодаря электрической системе дизельного двигателя и системе топливных элементов.
Carapace получит три этажа. На ней будут находиться VIP-кабинки, лаундж-зона, спа-салон, бар и комната для оздоровления.
В Болгарии на верфи построили гидрографическое судно OSAM по украинскому проекту.
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