Показали концепт яхты-субмарины

Фото: Elena Nappi

Итальянский дизайнер Елена Наппи показала концепт футуристической гибридной яхты, которая также может быть подводной лодкой.

Алюминиевая яхта получила название Carapace, сообщает CNN.

76-метровое судно может погружаться на глубину до 300 м и находиться под водой до 10 суток.

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Субмарина может плавать благодаря электрической системе дизельного двигателя и системе топливных элементов.

Carapace получит три этажа. На ней будут находиться VIP-кабинки, лаундж-зона, спа-салон, бар и комната для оздоровления.

В Болгарии на верфи построили гидрографическое судно OSAM по украинскому проекту.