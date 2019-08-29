Показали iPhone 11 изнутри

Инсайдеры угадали дизайн гаджета, появление и расположение двойной камеры.
Китайский блоггер GeekBar показал изображение, демонстрирующее приблизительную расстановку внутренних деталей в топовых моделях iPhone 11 Pro или Pro Max, передает znaj.ua.
На фото продемонстрированы большой модуль камеры, процессор A13 Bionic и большая литий-ионная батарея.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Apple заменит 3 модели iPhone на новые
Вероятно, что компания увеличила автономность устройства, чтобы не было проблем с внезапным исключением.
Кроме этого, больше места начал занимать модуль камеры. Она получила три объектива. Характеристик линз пока нет.
Вероятной датой выхода iPhone 11 станет 10 сентября 2019.
Комментарии