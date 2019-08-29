Показали iPhone 11 изнутри

Автор: znaj.ua iPhone 11 показали изнутри

Инсайдеры угадали дизайн гаджета, появление и расположение двойной камеры.

Китайский блоггер GeekBar показал изображение, демонстрирующее приблизительную расстановку внутренних деталей в топовых моделях iPhone 11 Pro или Pro Max, передает znaj.ua.

На фото продемонстрированы большой модуль камеры, процессор A13 Bionic и большая литий-ионная батарея.

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Вероятно, что компания увеличила автономность устройства, чтобы не было проблем с внезапным исключением.

Кроме этого, больше места начал занимать модуль камеры. Она получила три объектива. Характеристик линз пока нет.

Вероятной датой выхода iPhone 11 станет 10 сентября 2019.