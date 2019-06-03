Показали цвета будущих iPhone XR

Новый iPhone появится в продаже в шести цветах.

В 2019 году американская компания Apple, выпустит три новые модели iPhone. В отличие от дизайна, который не будет отличаться от флагманов предыдущих лет, цвета получат изменений.

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Так, новые iPhone XR выйдут в шести цветах - черном, белом, желтом, красном, синем и коралловом.

Кроме этого, появятся и силиконовые чехлы для iPhone 11 и iPhone 11 Max. Они будут представлены в таких цветах - черный, белый, красный, сиреневый, "зеленая мята" и "спелый желтый". Все они доступны для покупок на предыдущие модели iPhone XS и iPhone XS Max.

Apple в 2019 выпустит сразу три новых iPhone с OLED-экранами. Новинки будут диагонали экранов 5,42, 6,06 и 6,67 дюймов.