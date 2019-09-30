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понедельник, 30 сентября 2019 13:33

Почему Samsung Galaxy Fold не будет продаваться в Украине

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Почему Samsung Galaxy Fold не будет продаваться в Украине
Samsung Galaxy Fold не будет продаваться в Украине Фото: 24Gadget

На Samsung с гибким экраном недостаточно спроса.

Такую информацию сообщили представители Samsung Electronics Ukraine в ходе мероприятия по открытию флагманского магазина Vodafone на Крещатике, передает Liga.net.

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По их словам, после изучения спроса в нашей стране представители компании решили, что его уровень недостаточен для вывода на рынок.

Следующие модели гибких смартфонов от Samsung на украинском рынке должны появиться.

С начала сентября Samsung Galaxy Fold в ограниченном количестве начали продавать в Южной Корее. 21 сентября смартфон появился в США по розничной цене $ 1980.

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Дата
30
сентября

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