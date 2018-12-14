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понедельник, 17 декабря 2018 09:10

Первый блин комом - началась авиационная эра

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Сегодня началась авиационная эра. Амереканцы подняли в воздух первый самолет с бензиновым двигателем.

17 декабря 1903 американец Орвилл Райт в Китти Хок, в американском штате Северная Каролина совершил первый в мире полет на самолете, тяжелее воздуха. Сконструировал его вместе с братом Уилбером. Полет продолжался 12 с. "Флаер-1" преодолел расстояние 260 м.

  Американец Орвилл Райт совершил первый в мире полет на самолете. Фото: Википедия
Американец Орвилл Райт совершил первый в мире полет на самолете. Фото: Википедия

"Флаер-1" имел размах крыла 12 м, весил 283 кг и был оснащен двигателем мощностью 9 кВт и весом 77 кг. Общая стоимость самолета не превышала $ 1000, что в разы дешевле, чем аналогичные проекты тогдашних изобретателей.

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Братья долго не могли определиться, кто сделает первый знаковый полет. 14 декабря 1903 года Уилбер Райт попытался впервые полететь. Самолет упал сразу после взлета. Ни летчик, ни машина не пострадали. Братья считали инцидент случайностью, вызванной недостатком опыта.

  Американец Орвилл Райт совершил первый в мире полет на самолете. Фото: Википедия
Американец Орвилл Райт совершил первый в мире полет на самолете. Фото: Википедия

17 декабря 1903 года "Флаер-1" был готов к полету. На этот раз за штурвал сел Орвилл Райт. Самолет поднялся в воздух, пролетел 36,5 м за 12 с и успешно приземлился. В тот день братья летали еще дважды: Орвилл пролетел 60 м, а Уилбер - 52 м. Полеты проходили на высоте примерно трех метров.

Свидетелями успеха были пять человек Адам Этеридж, Джон Дэниэлс и Уилл Дуг с береговой команды спасателей, бизнесмен Бринкли, а также сельский мальчик Джонни Мур.

У братьев Райт были большие планы на "Флаер-1", однако при его буксировке поднялся сильный ветер несколько раз перевернул машину, после этого его авиационная "карьера" закончилась.

Крупнейший в мире военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" впервые полетел 36 лет назад. Сборка первого прототипа Ан-124 началась в Киевском авиационном заводе в 1979 года. Для выпуска Ан-124 были привлечены почти 100 подрядчиков, но основным партнером "антоновского" завода в Киеве стало Ташкентское авиационно-производственное объединение им. Чкалова. Там отвечали за выпуск законцовок крыла, центроплана и крупногабаритных шпангоутов фюзеляжа, которые в сборе перевозились из Ташкента в Киев на двух специально переоборудованных Ан-22.

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Дата
17
декабря

Первый блин комом - началась авиационная эра

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