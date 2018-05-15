Открыли самую высокогорную линию трамвая

В Китае открыли линию трамвая на высоте 3 км над уровнем моря.

Первую бесконтактную железнодорожную линию на Тибетском плато открыл транспортный оператор Qingdao Sifang, пишут vlasti.net.

Линия проходит от города Делинге, столице Хейс-Монгола, и Тибета автономной префектуры. Длина маршрута - 14,4 км.

Трамвай вмещает 168 пассажиров. Технику оснастили суперконденсатором и литиево-титанатной аккумуляторной батареей для работы без контактной сети. Заряжается трамвай на станции за 30 с.

Автор: cfts.org.ua

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Электрические системы разработали, чтобы работать на большой высоте. Инженеры подобрали специальные материалы для повышения низких температур и ультрафиолетового излучения.

В Киеве появятся бесшумные трамвайные пути. В столице уже установили такие пути с использованием блочной технологии на 10 трамвайных переездах.