От фантастики к реальности: в столичном офисе предлагают отдохнуть в капсуле

Фото: facebook.com/creativestates.net

В начале января 2020 году в Киеве запустили спальные капсулы, в которых можно отоспаться или полежать, просматривая Netflix.

Капусулу можна забронировать в специальному приложении, сообщил на Facebook Илья Кенигштейн, основатель сети офисов и рабочих пространств в Киеве Creative States .

Капсулы сна выглядят довольно нетривиально. На фото они похожи на каюты-капсулы самолета из фантастического фильма "Пятый элемент". Их установили, чтобы дать возможность быстрого и качественного отдыха резидентам Creative States в течение рабочего дня. Резидентами в сети называют людей, которые на постоянной основе арендуют офисы.

Минимальное время бронирования - один час в течение дня или вечера, или целая ночь.

"Не обязательно спать. Можно, лежа в капсуле, смотреть телевизор со своего девайса, или Netflix. Есть сейф. Капсула закрывается изнутри. Есть подача свежего воздуха. В капсулу можно влезть вдвоем, но будет тесновато. Вообще, если вы наш резидент - искренне советую попробовать. По словам тех, кто уже в них спал - впечатление крутое", - написал Кенигштейн.

Пока капсул только две. Их установили только в бизнес-центре "Гулливер" на 29-м этаже. Там также есть душевая комната, кухня и другие удобства.

Автор: facebook.com/creativestates.net В киевской сети офисов и рабочий пространств Creative States установили спальные капсулы

При размещении в забронированной капсуле клиент получает пакет с чистым постельным бельем, пульт для телевизора и карту-ключ, которая активирует капсулу. Впоследствии планируют выдавать также беруши, наушники, маленькую зубную пасту и щетку.

Как рассказала Gazeta.ua руководитель направления маркетинга Creative States Татьяна Толстикова, отдых в капсуле стоит 10$ в час. За ночь - скидка 50%. То есть, ночной отдых, например, с 22.00 до 6.00 обойдется в 40$.

"Идея установить капсулы принадлежит основателю Илье Кенигштейну. Мы хотим максимально приблизить Украину к будущему. Капсулы - один из шагов в этом направлении", - пояснила Толстикова.

Во всех следующих локациях сети будут устанавливать такие капсулы отдыха. Возможно, пойдут дальше - и в капсулах появится возможно управлять снами.

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"Я читал, что существуют прототипы реально действующих механизмов по управлению снами, которые активизируются на грани перехода из бодрствования в сон. Эта тема пока мало изучена, хотя ею и восхищаются все: от украинских стартапов к исследователям из MIT. Короче, мы по этой теме внимательно следим, потому что считаем, что управление снами лежит в плоскости изучения так называемых микроснов, а это - именно то, что идеально подходит к нашей короткой модели отдыха, или, говоря языком резидентов CS - дневного глубокого сна ", - поделился планами Кенигштейн.

Сеть Creative States сейчас насчитывает 55 офисов для команд от одного до 40 человек. Имеет локации в БЦ "Сенатор" и БЦ "Гулливер". В течение ближайшего месяца планируется открыть локацию в столичном "Арсенале" и впервые за пределами Киева - в Днепре.

В международном аэропорту "Борисполь" построили капсульный хостел "Геттслип Борисполь" - гостиница с маленькими кабинками-капсулами для сна.