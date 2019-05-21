Обманули почти 50 млн пользователей Instagram

В сети Instagram произошла утечка персональных данных.
Информацию о номерах телефонов, почтовых адресах, биографиях, количестве читателей, месте проживания и записях нашли в открытом доступе на базе Amazon Web Service, сообщает thebabel.
Почти 50 млн пользователей, включая знаменитостей стали жертвами дыр в системе безопасности Instagram. Число пострадавших постоянно увеличивается.
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В ошибке обвиняют фирму Chtrbox.
Американская поп-звезда примерила образ украинской суперблондинки. Мадонна на своей странице в Instagram опубликовала неожиданный фотоколлаж, за основу которого был взят снимок Оли Поляковой.
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